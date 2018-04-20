Сотрудник 12-го центра Федеральной службы безопасности РФ Роман Антипкин объяснял коллегам, что если основатель Telegram Павел Дуров запустит свою криптовалюту, в России появится полностью неконтролируемая финансовая система. Сегодня 08.55 | комментариев: В распоряжении издания есть письмо сотрудника 12-го центра Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Романа Антипкина, который объяснил коллегам, что Дуров "решил стать новым Мавроди (основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. – ). Он отметил, что если основатель Telegram запустит свою криптовалюту, в России появится "полностью неконтролируемая финансовая система". Антипкин подчеркнул, что это будет "просто, надежно и бесконтрольно". По его мнению, такая ситуация угрожает безопасности страны, так как "вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту", а он будет говорить, что ни при чем.Подлинность письма подтвердили изданию федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. С его содержанием знаком и собеседник РБК в одной из околоправительственных организаций. Письмо отправили с почты в домене 12center.ru. Источники РБК рассказали, что Антипкин часто представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях.Сам он, комментируя изданию свою причастность к блокировке Telegram, заявил, что "все врут" и отметил, что не понимает, о чем говорит журналистка.О желании Дурова создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Планируется, что в мессенджер Telegram встроят платежную системе на основе TON.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что telegram дуров россии будет Теги: мир