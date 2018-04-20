Конец АТО: названа точная дата начала операции Объединенных сил на Донбассе По теме: Операция Объединенных сил вместо антитеррористической операции (АТО) на Донбассе начнется 30 апреля. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил президент Украины в эфире телеканала "", отвечая на вопрос, когда именно будет переформатирована АТО, передает . "Она (АТО, - ред.) должна измениться, раскрою тайну, 30 апреля", - сообщил президент. По словам Порошенко, это кардинально меняет операцию управления военной структурой. "Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - уточнил он. Как известно, операция Объединенных сил является частью закона о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной Радой 18 января и подписан президентом 20 февраля.











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