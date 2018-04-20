Совет национальной безопасности и обороны не может наложить санкции на украинские авиакомпании только на основании обнародованной информации в СМИ. Об этом в комментарии рассказал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, комментируя публикацию российских журналистов в Reuters.

Публикация появилась в начале апреля под заголовком "Воздушный след: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду", где российские журналисты обвинили украинские авиакомпании в том, что они якобы способствовали России в переброске военных в Сирию на самолетах Airbus A320. Такую информацию категорически опровергают отечественные эксперты, расценивая как очередную провокацию РФ против Украины.

В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны тоже убеждены, что публикация Reuters должна пройти детальную проверку, ведь "санкции не могут вводиться просто на основании материалов СМИ", - отметил Винник.

"...ситуация с двумя украинскими авиационными компаниями "Хорс" и "Дарт" изучается. Для этого есть специальные межведомственные комиссии при СНБО, есть порядок. Есть служба внешней разведки, которая имеет соответствующие средства и полномочия изучить этот вопрос и принять по нему соответствующее совещательное решение", - подчеркнул он.

Напомним, в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны готовят законопроект, которым будет предусмотрено ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства.

Ранее сообщал, что приведенные в публикации Reuters сведения об участии украинских авиакомпаний в перевозке российских военных в Сирию - не подтвердились. С 2015 года в украинском реестре воздушных судов нет самолетов с бортовым номером UR-CNU, указанных в расследовании.

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