Санкции США против российских олигархов произвели тот эффект, которого хотели достичь в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков имеют необходимый эффект", - отметил Мнучин.

Также министр уточнил, что США будут использовать санкции как инструмент и в дальнейшем. Он отметил, что для Белого дома они являются очень важным и мощным средством влияния.

Напомним, Трамп рассказал, когда Соединенные Штаты введут новые санкции против России.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Соединенные Штаты Америки заявят об очередных санкциях в отношении Российской Федерации, которые будут введены в связи с ситуацией, возникшей в Сирии.

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