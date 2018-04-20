Военно-воздушные силы США заключили с Lockheed Martin договор на 928 миллионов долларов на создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты.

Она должна стать ответом на гиперзвуковые разработки России и Китая, пишет «Лента.ру» со ссылкой на FlightGlobal, информирует svodka.net.

Указано, что новая ракета, предназначенная для истребителей и бомбардировщиков, должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, обладать высокой и оперативной точностью поражения, а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.

В тендере ВВС США, кроме Lockheed Martin, также участвовали Boeing, Northrop Grumman и Raytheon.

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