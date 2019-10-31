Битва с памятью: в Одессе снесли барельеф маршала Жукова
31.10.2019 18:20
С утра 31 октября в Одессе приступили к сносу барельефа маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на улице Канатной, 87. Сообщает ТАЙМЕР.
На историческую память покусились члены организации «Национальное сопротивление», который возглавляет Сергей Ходяк, участвовавший в расстреле активистов Куликова поля на Греческой площади 2 мая 2014 года.
Дополнено в 14:02. По состоянию на 14:00 барельеф маршала продолжает висеть, а попытки его снять продолжаются. Вокруг собрались люди, которые высказывают своё возмущение происходящим. Присутствуют и представители СМИ.
Дополнено в 14:25. Барельеф маршала пока что не сдаётся.
Фото: Влад Паненко
Фото: Влад Паненко
Дополнено в 14:50. Выяснилось, что демонтаж барельефа маршала Георгия Жукова проводится с разрешения военных. Так, разрешительный документ подписан начальником квартирно–эксплуатационного отдела Одессы, подполковником Д. Конюховым.
Сотрудники облвоенкомата рассказали журналистам, что дозволение на самом деле дал облвоенком Евгений Борисов, передаёт издание «Рупор Одессы».
Дополнено в 15:55. После нескольких часов стараний барельеф маршала Георгия Жукова был демонтирован со здания Приморского военкомата.
СПРАВКА. Летом 1946 года Георгий Жуков был отправлен на генеральскую должность командующего Одесским военным округом, действительно в ссылку из Москвы.
В Одессе в то время был разгул преступности. Налётчики грабили склады и магазины, отнимали у граждан продуктовые карточки и еду. Порой за ночь совершалось до 80 нападений. К вечеру улицы Одессы пустели: горожане не хотели рисковать и сидели дома. 70-80 сотрудников городской милиции не были в силах противостоять сотням бандитов.
Оценив ситуацию в городе, Жуков устроил местным начальникам разнос и потребовал очистить Одессу от криминала в кратчайшие сроки. Очевидцы тех событий вспоминают, что он отчитывал даже партийное руководство города и области.
Широкую известность получила полулегендарная операция по борьбе с преступностью под названием «Маскарад». Говорили, что Жуков спланировал её лично, но документальных подтверждений этому нет. После начала операции на улицах Одессы ночью стали появляться хорошо одетые мужчины, иногда в сопровождении модно одетых спутниц. Ходили они в том числе по самым тёмным закоулкам города. Налётчики нападали на прохожих, не зная, что на самом деле это не обыватели, а переодетые в штатское офицеры, которые получили намек стрелять на поражение. В качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу.
По некоторым данным, в первую ночь «Маскарада» милиционеры ликвидировали 40 бандитов. Во вторую ночь эта цифра удвоилась, а в третью на улицах Одессы остались лежать не менее 60 бандитов. Преступность в Одессе довольно скоро сократилась до довоенного уровня, и в городе остались преимущественно карманники и домушники.
Осенью 1947 года в Одессе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.
Георгий Жуков принимает парад на Куликовом поле в мае 1947 года