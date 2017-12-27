Собеседник агентства "Українські новини" утверждает, что руководитель госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку еще до публичной критики со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Романов подал в отставку Скриншот: 5 канал / YouTube Собеседник утверждает, что Романов подал в отставку еще до публичной критики со стороны премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и что заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко."Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. Концерн имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.Николаевский судостроительный завод занимается судостроением, выполняет ремонт судов, производит изделия судового, общепромышленного и специального машиностроения. Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28 тыс. тонн.31 октября в "Укроборонпроме" сообщили, что завод остановился. Причиной остановки в концерне назвали отсутствие решения Кабинета Министров Украины по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. В "Укроборонпроме" заявили, что счета завода арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. 17 ноября Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен выплатить зарплаты сотрудникам Николаевского судостроительного завода, которым задолжали около 60 млн грн.27 декабря Гройсман заявил, что зарплату сотрудникам завода не выплатили, следовательно Романов должен, по его мнению, уволиться. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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