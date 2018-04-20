В Харькове локальный ВК “Локомотив” принимал львовский ВК “Барки-Летучие мыши” во втором поединке финальной серии чемпионата Украины по мужскому волейболу, информирует со ссылкой на ФВУ.

Львовяне попытались сразу же убежать в отрыв. По всему видно, что успех в первом матче придал им веры в собственные силы, следовательно они пытались воспользоваться этим максимально продуктивно. И, по относительно равного противостояния, психологическое преимущество было таки на их стороне. В конце концов, дело неожиданно дошла до “больше-меньше”, где в ключевой момент блестяще сработал центральный блокирующий “летучих мышей” Юрий Семенюк — 26:24.

Вообще, начиная со второго сета, блок гостей начал играть очень важную роль в их пользу. Относительно стабильно пробивать его удавалось только опытному капитану “Локомотива” Юрий Томин. Но на это непременно следовали продуманные “оборотки”, где креативный связывающий Владислав Диденко поочередно ассистировал Евгению Кисилюку, Владимиру Тевкуну и Борису Жукову. Именно последний из них обнаружил завидное хладнокровие в решающей атаке, когда игра снова досталась стадии “больше-меньше” — 27:25.

Ну, а в третьей партии преимущество “Барком-Летучих мышей” была уже очевидной. Поэтому, оторвавшись в счете с самого начала, в дальнейшем львовяне уверенно удержали свой гандикап до победного завершения поединка — 25:20.

Таким образом, действующий чемпион “Локомотив” проиграл две игры дома и теперь серия переедет во Львов.

Добавим также, обладатель золотого комплекта медалей определится, когда одна из команд выигрывает три встречи.

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