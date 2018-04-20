Защитные ограждения на остановках "минимизируют возможные наезды"
на пассажиров общественного транспорта, пояснил замминистра
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Лев Парцхаладзе. Сегодня 09.16 | комментариев: По его
словам, ведомство подготовило дополнения, которыми обновят
действующие государственные строительные нормы. Защитные
ограждения, пояснил Парцхаладзе, "минимизируют возможные наезды" на
пассажиров."Мы должны использовать лучший зарубежный опыт, внедрять
современные решения или возможности. Ведь это наши с вами здоровье
и жизнь", – подчеркнул чиновник.О сроках утверждения
нормативов Парцхаладзе не сообщил.
https://www.facebook.com/lev.partskhaladze/posts/926998516044591
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