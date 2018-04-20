Факт голодовки народного депутата Украины Надежды Савченко никоим образом не отразился на результатах ее проверки на полиграфе.

До проверки "она 4 суток употребляла пищу", - сказал "" исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь, передает .

Он пояснил, что подобная экспертиза проводится "исключительно на основании добровольного согласия объекта исследования". При этом, если такого согласия нет, тестируемый может довольно просто свести результаты на нет: "смех, разговоры во время процедуры, умышленные чрезмерные вдохи, кашель и другие движения, искажают результаты и является признаком противодействия", - рассказал полиграфолог. И добавил, что в таком случае тестирование прекращается.

По словам Ведмидя, успех этого теста зависит от трех факторов: качества полиграфа, "надлежащего физическое и психическое состояние обследуемого" и уровня профессионализма специалиста, проводящего тест.

Полиграф, который использовался в тесте с Савченко, соответствует "американским стандартах ASTM" и "работает в Украине уже более года". "Полиграф обмануть нельзя, как нельзя обмануть любой технический прибор, ведь обман возможен только в человеческом общении", - подчеркнул специалист.

Ведмидь также заверил, что не сомневается в высоком профессионализме специалистов Киевского института судебных экспертиз, работающих на полиграфе.

Что касается состояния самой Савченко, то он напомнил о том, что попытка провести экспертизу осуществлялась дважды. "Первый раз эксперты так и не приступили к исследованию из-за несоответствия состояния госпожи Надежды соответствующим требованиям", - сказал он.

В то же время "вторая попытка была осуществлена ​​через 4 суток после того, как Надежда прекратила голодовку, то есть она 4 суток употребляла пищу", - подчеркнул знаток. "Таким образом, согласно заключению экспертов, подэкспертная на момент проведения экспертизы находилась в надлежащем состоянии, который, как вы знаете, объективно оценивается прибором", - сказал Ведмидь.

В этом контексте он заметил: "Сейчас можно услышать много спекуляций на тему голодания и полиграфа, однако, по моему мнению, это не более чем спекуляции заинтересованных сторон. Тестирование не проводилось в период голодания. Давайте дождемся выводов экспертов".

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