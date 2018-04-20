|В Киеве задержали россиянина, который занимался контрабандой оружия (фото)
|20.04.2018 08:37
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Из привезенных составных частей и механизмов современных образцов огнестрельного оружия россиянин с помощью мастеров-оружейников собирал оружие из отдельных частей, при необходимости изготавливал отсутствующие запчасти, доводил их до боеспособного состояния и продавал«Следователи киевской милиции и работники СБУ задокументировали факт сбыта двух боевых пистолетов иностранного производства, задержали фигуранта и провели обыски в нескольких помещениях, принадлежащих ему: квартире, элитном авто и в нескольких гаражах. Правоохранители изъяли наличные средства, пистолеты (некоторые — без маркировки), автоматы, гранатометы РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1, комплектующие части к оружию, глушители, ручные пулеметы, запалы, патроны. Все это направили на экспертизу», — отметил Андрей Крищенко.
Сведения внесли в Единый список досудебных расследований по ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.Россиянину объявлено подозрение за сбыт огнестрельного оружия, направлено представление в суд о его аресте. Ему грозит до семи лет заключения.
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