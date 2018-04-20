В Киеве задержали россиянина, который занимался контрабандой оружия (фото) В Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, который наладил нелегальную перевозку из-за границы частей и механизмов оружия, переделывал их под боеспособное состояние и продавал. Во время обысков в помещениях, принадлежащих ему, изъят целый запас. Задержали злоумышленника во время сбыта пистолетов.Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.«В конце прошлого года сотрудники столичной полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины получили оперативную информацию о контрабанде и продаже оружия. В конце концов следователи установили, что уроженец России организовал бизнес по хранению, переработке и сбыту огнестрельного оружия и боевых припасов. В ходе следствия установлено его причастность к созданию канала контрабандного поступления из стран Европы короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. Из привезенных составных частей и механизмов современных образцов огнестрельного оружия россиянин с помощью мастеров-оружейников собирал оружие из отдельных частей, при необходимости изготавливал отсутствующие запчасти, доводил их до боеспособного состояния и продавал «Следователи киевской милиции и работники СБУ задокументировали факт сбыта двух боевых пистолетов иностранного производства, задержали фигуранта и провели обыски в нескольких помещениях, принадлежащих ему: квартире, элитном авто и в нескольких гаражах. Правоохранители изъяли наличные средства, пистолеты (некоторые — без маркировки), автоматы, гранатометы РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1, комплектующие части к оружию, глушители, ручные пулеметы, запалы, патроны. Все это направили на экспертизу», — отметил Андрей Крищенко. Сведения внесли в Единый список досудебных расследований по ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Россиянину объявлено подозрение за сбыт огнестрельного оружия, направлено представление в суд о его аресте. Ему грозит до семи лет заключения.





Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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