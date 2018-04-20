США располагают доказательствами о том, что Москва помогает Дамаску скрыть следы химической атаки, совершенной в городе Дума. Об этом во время брифинга заявила спикер Государственного департамента США Хизер Науэрт, пишет Гордон .

Согласно ее словам, российские чиновники оказывают помощь сирийской стороне в "зачистке" места нападения.

При это Науэрт обратила внимание на тот факт, что эксперты Организации по запрещению химического оружия до сих пор не могут попасть на место химатаки в Думу, где Россия уже ввела собственную военную полицию.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, главы МИД G7 осудили химическую атаку в Сирии и отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Также стало известно, что власти Сирии при поддержке Российской Федерации пытаются скрыть факты применения химического оружия в отношении мирного населения в Думе. С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,

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