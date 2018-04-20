Старт системе дал президент Украины Петр Порошенко в ходе прямой трансляции заседания Военного кабинета в четверг.

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины начала работу система противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии, информирует svodka.net.

Согласно докладу, озвученному из зоны АТО, оборудование этой системы размещено вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

«Система блокирует аналоговые, цифровые, телевизионные сигналы, которые поступают с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в частности, блокируется свыше 40 каналов российского и сепаратистского телевидения. Система станет эффективным инструментом противодействия информационной экспансии и распространения российской пропаганды в зоне АТО», — сообщил генерал-докладчик.

Он отдельно подчеркнул, что с запуском данной системы под информационную защиту попадают украинцы, проживающие в 150 населенных пунктах Донбасса.

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«Оборудование этой системы соответствует современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности окружающей среды», — указал докладчик.

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