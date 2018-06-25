Спеціально для малюка 43-річна актриса Єва Лонгорія приготувала особливу форму вболівальника з номером "8" на спині. Не дивно, що при такій підтримці збірна Мексики обіграла Південну Корею з рахунком 2:1.







На своїй сторінці в Instagram Лонгорія опублікувала фотографію маленького сина, якого на руках тримає її чоловік Хосе Антоніо Бастон. Дитина повернута до камери спиною, тому можна добре розгледіти скорочений варіант імені хлопчика Санті і напис soy mexico, що перекладається як "Я - мексиканець". До слова, чоловік Єви Лонгорії надів таку ж футболку.



"Дивіться, хто приготувався до футбольного матчу Мексики", - підписала фотографію актриса.



Шанувальники відразу ж почали писати коментарі, як зворушливо це виглядає. Не утримався від коментаря і старий друг Лонгорії, знаменитий футболіст Девід Бекхем.



"ОМГ! Найкраще фото на світі. Я такий радий за вас. Яка приголомшлива фотографія і відмінний момент для гордості Єви", - прокоментував він.



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