|"Фреймут махала котеночком, как хламом". Телеведущая предлагала депутатам котят под Верховной Радой
|20.04.2018 08:40
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https://www.facebook.com/oksana.xena/posts/1555768521188742
Фреймут в Instagram заверила, что одному из троих котят ей удалось найти дом."Возле Верховной Рады творила добро. Котят из приюта отдавала в хорошие руки. Из трех малышей дом удалось найти одному, с пятнышком на носике. Спасибо пану Сергею, что приютил крошку! Только что получила фото из нового дома котика – он в тепле, пьет молочко, ему выбирают имя. Буду и дальше помогать бездомным животным", – написала она.
Для «Оля» біля Верховної Ради творила добро. Котенят із притулку віддавала у добрі руки. З трьох маляток оселю вдалося знайти одному, з плямкою на носику. Дякую пану Сергію, що прихистили крихітку ! Щойно отримала фото з нового дому котика - він в теплі , п’є молочко , йому обирають ім‘я. Буду і далі допомагати безпритульним тваринам . У всіх безхатьків має бути оселя. Чекаю листів від волонтерів. #оля #олядоброПубликация от FreimutOlia (@freimutolia) 19 Апр 2018 в 6:44 PDT
Пользователи Facebook недавно заявили, что телеведущая Ольга Фреймут мстит им за отрицательные посты в соцсетях.Позже Фреймут объяснила, что делала это ради нового проекта.Фреймут недавно рассказала, что "настоящая пани" никогда не хочет в туалет".В весеннем сезоне 2018 года Фреймут стала директором "школы панянок" на проекте "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
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