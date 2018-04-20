Украинскую телеведущую Ольгу Фреймут обвинили в небрежном отношении к животным. Сегодня 09.15 | комментариев: Об этом в Facebook сообщила Оксана Краснова, жена лидера гражданского корпуса "Азов– Крым", Стаса Краснова."Только что эта офигевшая Фреймут приперлась под Верховную Раду с корзиной крошечных котят, которых она пихала всем депутатм подряд. Живых маленьких котят она впихивала в руки совершенно незнакомым людям и преспокойно отваливала дальше", – написала она.По словам Красновой, один мужчина взял котенка, как пакетик с мусором, и с отвращением понес куда-то."Их же спокойно могут выбросить прямо там! А они такие крошечные, только глазки открылись! Как можно впихивать беззащитных животных всем подряд?! Это же неизвестно кто! Фреймут махала этими котятами, как хламом, как тряпками! Ее совершенно не интересовало, что с ними будет дальше. Это просто дно", – продолжила она. https://www.facebook.com/oksana.xena/posts/1555768521188742 Фреймут в Instagram заверила, что одному из троих котят ей удалось найти дом."Возле Верховной Рады творила добро. Котят из приюта отдавала в хорошие руки. Из трех малышей дом удалось найти одному, с пятнышком на носике. Спасибо пану Сергею, что приютил крошку! Только что получила фото из нового дома котика – он в тепле, пьет молочко, ему выбирают имя. Буду и дальше помогать бездомным животным", – написала она. Для «Оля» біля Верховної Ради творила добро. Котенят із притулку віддавала у добрі руки. З трьох маляток оселю вдалося знайти одному, з плямкою на носику. Дякую пану Сергію, що прихистили крихітку ! Щойно отримала фото з нового дому котика - він в теплі , п’є молочко , йому обирають ім‘я. Буду і далі допомагати безпритульним тваринам . У всіх безхатьків має бути оселя. Чекаю листів від волонтерів. #оля #олядобро Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 19 Апр 2018 в 6:44 PDT Пользователи Facebook недавно заявили, что телеведущая Ольга Фреймут мстит им за отрицательные посты в соцсетях.Позже Фреймут объяснила, что делала это ради нового проекта.Фреймут недавно рассказала, что "настоящая пани" никогда не хочет в туалет".В весеннем сезоне 2018 года Фреймут стала директором "школы панянок" на проекте "Від пацанки до панянки" на "Новом канале". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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