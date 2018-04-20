«Маша может уехать из Рязани…»: Сети измываются над новым снимком главной пропагандистки Кремля Сети взорвало фото официального представителя МИД РФ Мария Захарова, которую недавно виртуозно потроллил болгарский журналист из-за отравления Скрипаля. Соответствующее фото дипломат опубликовала на своей странице в Instagram, информирует svodka.net. На фото Захарова фотографирует себя возле зеркала в стиле гламурных девиц. Правда, для полноты образа губ, сложенных «уточкой» не хватает. svodka.net/ Пользователи также не стали от него отставать. Читайте: В США предупредили о новых провокациях РФ против Украины «Читая в прессе ваши заявления и комментарии от лица МИДа, лучше в вытрезвитель», «И телефончик, *ука, вражеский в руках своих держит. Рязань этого не переживет)», «Пісня чомусь згадалася: Ну что ж ты страшная такая…))», — пишут они.

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