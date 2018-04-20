Согласно предложению НАК "Нафтогаз України", действующая цена в 6,96 тыс. грн за 1 тыс. м³ газа должна распространяться на социальную норму потребления, а все что выше нормы будет стоить на 60–65% дороже. Сегодня 09.36 | комментариев: Предусматривается, что установят две цены: действующая в 6,96 тыс. грн за 1 тыс. м³ будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60–65% дороже. Если предложение приняли бы, с июня 2018 года цена газа сверх нормы могла бы вырасти до 10,99 тыс. грн, а с октября – до 11,47 тыс. грн. Согласно предложению, нормы потребления нужно сократить на 15%.В НАК предлагают исключить газсбыты из процесса поставок газа населению."Нафтогаз" поставляет газ согласно потребностям потребителей, выставляет счета и принимает платежи через сеть агентств. Облгазы выполняют функцию технического обслуживания распределительных сетей и счетчиков газа", – указано в презентации.В компании отметили, что взять на себя поставку газа населению могли бы уже с июля 2018 года.По информации агентства, в правительстве уже предварительно проанализировали презентацию НАК и раскритиковали ее. В ответе отмечается, что концепция прямых поставок газа населению "неприемлема для реализации, не может быть принята в данном виде и требует доработки".В документе указано, что есть сомнения в способности "Нафтогазу" обеспечить выполнение функций поставщика газа для населения по спецобязательствам в задекларированные сроки.Подчеркивается, что нормы потребления газа и так низкие: "На сегодня установленные правительством нормы потребления природного газа, на которые, в том числе, начисляются субсидии и льготы, являются значительно заниженными. Практика показывает, что фактическое использование газа потребителями значительно выше даже при жесткой экономии", – говорится в ответе.Отмечается, что реализация представленной "Нафтогазом" концепции приведет к увеличению количества субсидиантов, что существенно увеличит расходы госбюджета.В правительстве считают также, что предложенное повышение цены на газ отобразится исключительно на доходах "Нафтогазу"."Согласно проведенным расчетам, увеличение конечной цены для населения за объемы, потребленные сверх социальной нормы, приведет к получению группой "Нафтогаз" (как собственником ресурса) дополнительного дохода в сумме более 26 млрд грн", – заявили в Кабмине.Агентство пишет, что предложения НАК рассматриваются лишь в правительстве в рабочем порядке. В ходе переговоров с Международным валютным фондом их как вариант не предлагали. По словам источников агентства в международных финансовых организациях, вероятность одобрения этой концепции МВФ невелика, так как фонд против установления разных цен на газ.Кабинет Министров Украины на заседании 28 марта продлил специальные обязательства компании "Нафтогаз України" по поставкам газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго без изменения цены до 1 июня. Таким образом, цены на газ для населения останутся на прежнем уровне.С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.2 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине поднимать не будут. Он отметил, что идут переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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