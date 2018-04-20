Уже через считанные дни большинству украинцев придется раскошелиться на новые тарифные планы от мобильного оператора «Киевстар»

Как стало известно, компания отменяет с 1 мая 2018 года несколько тарифных пакетов для своих контрактных абоненто, передает со ссылкой на .

Об оператор сообщил в адресной клиентской рассылке в ультимативной форме: «Ваш тариф прекращает свое действие и будет бесплатно изменен на «Безлим Gold». За 650 грн./месяц», — указано в одном из таких извещений для абонента плана «Все за 500».

В колл-центре компании заявили, что отменяется несколько пакетов, не только «Все за 500»: мобильники не будут работать по дорогому предложению за 800 грн., а также по самому дешевому за 40 грн. «Классический» — вместо него предложат тарифный план за 50 грн.

«В старом минимальном пакете было 40 гривен абонентской платы и по 11 копеек за каждую минуту разговоров с 20 Мбайт бесплатного интернета. Все остальное платное. В этом уже нет смысла. Сейчас можно за 50 грн. получить тариф с безлимитными разговорами с другими абонентами и прочими предложениями», — поясняют в компании.

Также по словам сотрудников «Киевстара», после отключений старых тарифных планов, у компании останется только около десятка тарифных пакетов для контрактных абонентов.

Многие предложения оператора совпали с тарифными планами, заявленными его пресс-службой под 4G. Для людей их анонсировали шесть: «Киевстар 4G», «Киевстар 4G Extra» «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP». И столько же для корпоративных абонентов: «Киевстар 4G 125», «Киевстар 4G 175», «Киевстар 4G 275», «Киевстар 4G Premium», а также «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP».

Примечательно, что оператор не указывает в релизе новые цены по всей линейке предложения. А сообщает лишь минимальные расценки, которые для контрактных абонентов стартуют с 95 грн в месяц, для корпоративных — со 120 грн.

Нововведения компании вызвали бурю недовольства у своих клиентов, которыми те поделились в соцсетях.

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