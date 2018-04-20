Представитель ООН Нил Волкер доложил государствам-членам ООН о гуманитарной ситуации на востоке Украины и потребовал обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщают Новости ООН .

В ООН отмечают, что гражданские лица являются главными жертвами ситуации на востоке Украины. По словам представителя, миллионы украинцев, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, потеряли надежду на мирную жизнь в нормальных условиях.

Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, приостановила работу после обстрела 17 апреля. В результате 345 тысяч человек столкнулись с проблемами в подаче воды.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что обеспокоены обстрелом Донецкой фильтровальной станции.

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