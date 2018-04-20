Отвечая на вопрос о том, «повисла» ли подготовка встречи двух лидеров на саммите в Вашингтоне, Лавров отметил, что «слово вылетело», имея в виду публичное подтверждение намерения со стороны Трампа, передает «РИА Новости«.

«Президент Путин готов к такой встрече», – добавил он.

Глава МИД РФ тем не менее отметил, что подготовка саммита как таковая пока еще не идет.

«Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», – сказал министр.

Лавров также заверил, что Путин и Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», – заявил он.

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