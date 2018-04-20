Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что если парламент примет закон о Высшем антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, то появится возможность договориться о поэтапном повышении тарифов на газ или отсрочке.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

"Я веду довольно интенсивные переговоры и с МВФ, и со странами Большой семерки, я встречался и с секретарем Венецианской комиссии.

Если нам удастся принять закон об антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, получив доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке повышения тарифов", - сказал Парубий.

Отметим, что МВФ настаивает на переходе к автоматическому регулированию тарифов в зависимости от цены импортного газа. В случае если это условие будет выполнено, цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго вырастут примерно на 30% при нынешнем уровне цен на импорт.

Напомним, что для получения нового транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) Украине нужно принять закон о создании Антикоррупционного суда и утвердить механизм автоматического корректирования газовых тарифов до рыночного уровня. Об этом в Вашингтоне заявил министр финансов Александр Данилюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира