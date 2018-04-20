Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в течение трех месяцев прокуратура и Минтранс будут испытывать дороги, построенные или отремонтированные в 2016–2017 годах. Сегодня 09.29 | комментариев: К проверке дорог привлечены прокуратуры, с которыми должны взаимодействовать представители Минтранса. В течение трех месяцев будут испытывать дороги, построенные или отремонтированные в 2016–2017 годах.В случае выявления разрушений новых дорог в ГПУ пообещали открыть уголовные производства и наказать виновных."Это будет касаться трех категорий лиц – заказчиков, подписавших акты выполненных работ, исполнителей некачественных или несуществующих работ и представителей технадзора", – пообещал Луценко. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2028914844024212 В марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что 95% дорог Украины находятся в ужасном состоянии. Он обещал, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 километров дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.30 декабря Гройсман заявлял, что в 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Украине предусмотрено почти 47 млрд грн.Программу развития автодорог Украины на 2018–2020 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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