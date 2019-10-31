Чорне море, я люблю тебе! Найяскравіші морські пейзажі з Криму до Міжнародного дня Чорного моря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Дипломатам США показали стоянку кораблей тактической группы "Тритон" в Мариуполе • В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2 • Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии • Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд • В Украине больше не будет уличных таксофонов • Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами • В Мозамбике исламисты обезглавили 5 российских наемников "Вагнера" все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, пляжи, оккупация, Черное море, курорты. Чорне море, я люблю тебе! Найяскравіші морські пейзажі з Криму до Міжнародного дня Чорного моря 337Крым, пляжи, оккупация, Черное море, курорты. Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня кожного року з 1996 року. Саме тоді Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали «Стратегічний план дій з реабілітації та захисту Чорного моря». Країни зобов'язалися врегулювати нафтопромисли, вилов риби, судноплавство, стежити за рівнем забруднення і зміною флори й фауни, щоб зберегти акваторію Чорного моря.

Редакція Крим.Реалії зібрала фотогалерею найяскравіших морських пейзажів з Криму до Міжнародного дня Чорного моря. Краєвид на Чорне море з оглядового майданчика у Севастополі Фоторепортажи Популярные теги фотоконкурсы, заводы, депутаты, бизнес, митинги, футбол, Александр Зубко, джаз, беспорядки, музыка, ВСУ, церковь, политики, Динамо, Одесса, дизайн, аннексия Крыма, ЗСУ, АТО, #Євромайдан, военная техника, Сергей Смоленцев, тест-драйв, фестивали, история, мир, экология, акции, Карпаты, протесты, женщины, дети, люди, соревнования, самолеты, архитектура, праздники, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, Саакашвили, живопись, концерты, технологии, знаменитости, Донбасс, вера, оккупация, выставки, Порошенко, спорт, кошки, транспорт, Киев, стихийные бедствия, ВМС, война, марш, Россия, НАТО, катастрофы, портрет, автомобили, досуг, общество, зима, парады, политика, животные, США, фотография, город, фотографы, искусство, юмор, фотоподборки, мода, Майдан, полиция, туризм, милиция, учения, Путин, пейзажи, цирк, выборы, Верховная Рада, Шахтер, столкновения, уикенд, солдат, природа, культура, путешествия, Львів, корабли, суд, традиции, фотопроект, авиация, Львов Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец фотоконкурсы, заводы, депутаты, бизнес, митинги, футбол, Александр Зубко, джаз, беспорядки, музыка, ВСУ, церковь, политики, Динамо, Одесса, дизайн, аннексия Крыма, ЗСУ, АТО, #Євромайдан, военная техника, Сергей Смоленцев, тест-драйв, фестивали, история, мир, экология, акции, Карпаты, протесты, женщины, дети, люди, соревнования, самолеты, архитектура, праздники, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, Саакашвили, живопись, концерты, технологии, знаменитости, Донбасс, вера, оккупация, выставки, Порошенко, спорт, кошки, транспорт, Киев, стихийные бедствия, ВМС, война, марш, Россия, НАТО, катастрофы, портрет, автомобили, досуг, общество, зима, парады, политика, животные, США, фотография, город, фотографы, искусство, юмор, фотоподборки, мода, Майдан, полиция, туризм, милиция, учения, Путин, пейзажи, цирк, выборы, Верховная Рада, Шахтер, столкновения, уикенд, солдат, природа, культура, путешествия, Львів, корабли, суд, традиции, фотопроект, авиация, ЛьвовЛеонид Швец Затухающее развитие, или Радикулит не пустит на Майдан Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Краєвид на Чорне море з оглядового майданчика у Севастополі Крим.Реалії Крим, Україна 31.10.2019



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