Чорне море, я люблю тебе! Найяскравіші морські пейзажі з Криму до Міжнародного дня Чорного моря
31.10.2019 18:34
Чорне море, я люблю тебе! Найяскравіші морські пейзажі з Криму до Міжнародного дня Чорного моря
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Дипломатам США показали стоянку кораблей тактической группы "Тритон" в Мариуполе • В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2 • Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии • Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд • В Украине больше не будет уличных таксофонов • Нафтогаз создал компанию по торговле нефтепродуктами • В Мозамбике исламисты обезглавили 5 российских наемников "Вагнера" все новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
31.10.2019
Крим, Україна
Крим.Реалії
337
Метки: Крым, пляжи, оккупация, Черное море, курорты.
Чорне море, я люблю тебе! Найяскравіші морські пейзажі з Криму до Міжнародного дня Чорного моря
Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня кожного року з 1996 року. Саме тоді Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали «Стратегічний план дій з реабілітації та захисту Чорного моря». Країни зобов'язалися врегулювати нафтопромисли, вилов риби, судноплавство, стежити за рівнем забруднення і зміною флори й фауни, щоб зберегти акваторію Чорного моря. Редакція Крим.Реалії зібрала фотогалерею найяскравіших морських пейзажів з Криму до Міжнародного дня Чорного моря.
Краєвид на Чорне море з оглядового майданчика у Севастополі