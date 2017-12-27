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Жителю Германии удалось остаться в живых после того, как его переехали две электрички
27.12.2017 14:00
Жителю Германии удалось остаться в живых после того, как его переехали две электрички
Немец был в состоянии алкогольного опьянения и не удержался на краю платформы
Житель немецкого города Дахау смог остаться в живых после того, как его заметили и переехали машинисты двух пригородных электропоездов.
Жителю Германии удалось остаться в живых после того, как его переехали две электрички Фото: golovne.net

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung .

По информации журналистов газеты, 23 декабря 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с железнодорожной платформы на рельсы, где был замечен машинистами двух поездов.

Через 40 минут после того, как это случилось, тяжело раненного мужчину увидели двое пассажиров. По их словам, в ближайшее время должен был прибыть еще один поезд, потерпевший не смог бы самостоятельно покинуть железнодорожные пути.

Свидетели трагедии вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей пострадавший находился в сознании. В результате мужчина лишился обеих рук и ноги, и находится сейчас в реанимации. Однако, по словам врачей, его жизнь вне опасности.

Напомним, 14 декабря на юге Франции в результате столкновения поезда и школьного автобуса погибли не менее трех человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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