Немец был в состоянии алкогольного опьянения и не удержался на краю платформы

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung .

По информации журналистов газеты, 23 декабря 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с железнодорожной платформы на рельсы, где был замечен машинистами двух поездов.

Через 40 минут после того, как это случилось, тяжело раненного мужчину увидели двое пассажиров. По их словам, в ближайшее время должен был прибыть еще один поезд, потерпевший не смог бы самостоятельно покинуть железнодорожные пути.

Свидетели трагедии вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей пострадавший находился в сознании. В результате мужчина лишился обеих рук и ноги, и находится сейчас в реанимации. Однако, по словам врачей, его жизнь вне опасности.