За это решение проголосовали сегодня 63 депутата Киевского городского совета.

В Киеве расширят перечень льготных категорий населения, которым бесплатно будут устанавливать счетчики воды в квартирах, об этом сообщает Радио «Свобода», информирует svodka.net.

«На сегодняшний день в более 400 квартирах счетчики уже установлены. Одобрив это решение, мы увеличиваем количество киевлян, которые могут рассчитывать на установку приборов учета за счет городского бюджета еще на 3,9 тысяч. Я убежден, что это правильный шаг, ведь мы поможем гражданам льготных категорий влиять на потребление воды и существенно экономить», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщают в КГГА, теперь в перечень категорий лиц, которые могут принять участие в программе льготной установки счетчиков, добавлены: многодетные семьи, родители погибшего военнослужащего, вдовы (вдовцы) военнослужащих, ее (его) дети, инвалиды военной службы, участники боевых действий, участники войны, члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны.

Ранее на установку счетчиков за счет бюджета Киева имели право инвалиды I группы подгруппы «А», дети-инвалиды подгруппы «А», одинокие неработающие пенсионеры, инвалиды I группы подгруппы «Б» и инвалиды II группы, опекуны несовершеннолетних детей-сирот.

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Закон, между прочего, предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показателей домового прибора учета: для жилых зданий — до октября 2018 года.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, предусматривающий обязательное оснащение счетчиками всех зданий, присоединенных к внешним тепловым сетям, а также сетям горячего и холодного водоснабжения.

В Администрации Президента ожидают, что закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды в внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет помогать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

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