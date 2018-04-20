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Парубий заявил, что Гройсман оптимально выполняет обязанности премьера
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20.04.2018 09:03
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Вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана, который
поднимают "определенные силы", опасен для страны, заявил спикер
Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Сегодня 09.25 |
комментариев: Он добавил, что вопрос отставки Гройсмана, который
поднимают "определенные силы", опасен для страны."Есть такие люди,
я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на
сегодня для страны является опасным. Я скажу свою позицию: я считаю
Владимира Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в
Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои
обязанности премьер-министра Украины", – подчеркнул спикер
парламента. Парубий назвал сценарий отставки Гройсмана в
ближайшее время бесперспективным."Он планирует работать, работать
тяжело, системно тот период, который нам отведен до конца
каденции", – добавил спикер.2 апреля шеф-редактор
интернет-издания LB.ua Соня Кошкина писала со
ссылкой на источники, что по инициативе Банковой Блок Петра
Порошенко собирается отозвать из Кабинета
Министров четырех членов правительства по своей квоте: главу
Министерства финансов Александра Данилюка, главу Министерства
аграрной политики Тараса Кутового, а также министра энергетики
и угольной промышленности Игоря Насалика и и.о. министра
здравоохранения Ульяну Супрун. Предполагалось, что Гройсман должен
будет либо принять условие по всем четверым, либо уйти в
отставку.16 апреля она сообщила, что за отставку премьера
готовы были голосовать от 240 до 260 нардепов, однако вопрос
решили отложить.Гройсман сказал, что не боится отставки и
готов отчитаться о работе Кабинета Министров в любое время.
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