Вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана, который поднимают "определенные силы", опасен для страны, заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Сегодня 09.25 | комментариев: Он добавил, что вопрос отставки Гройсмана, который поднимают "определенные силы", опасен для страны."Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на сегодня для страны является опасным. Я скажу свою позицию: я считаю Владимира Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины", – подчеркнул спикер парламента. Парубий назвал сценарий отставки Гройсмана в ближайшее время бесперспективным."Он планирует работать, работать тяжело, системно тот период, который нам отведен до конца каденции", – добавил спикер.2 апреля шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина писала со ссылкой на источники, что по инициативе Банковой Блок Петра Порошенко собирается отозвать из Кабинета Министров четырех членов правительства по своей квоте: главу Министерства финансов Александра Данилюка, главу Министерства аграрной политики Тараса Кутового, а также министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Предполагалось, что Гройсман должен будет либо принять условие по всем четверым, либо уйти в отставку.16 апреля она сообщила, что за отставку премьера готовы были голосовать от 240 до 260 нардепов, однако вопрос решили отложить.Гройсман сказал, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабинета Министров в любое время. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки который гройсмана вопрос спикер отставки Теги: мир