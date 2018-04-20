|Сегодня в Украине будет преобладать сухая малооблачная погода
|20.04.2018 09:04
|
Сегодня в Украине в восточной части, ночью кое-где и в центральных областях и в Приазовье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем 14-19°, на Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, днем в восточных областях порывы 15-20 м / с.
В дневные часы температура воздуха составит 12-19 градусов тепла.
В западных областях - без осадков Температура воздуха днем 15-19 градусов тепла.
В северных областях дождь возможный на Сумщине. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла.
В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла.
В центральной части - сухая погода. Температура воздуха днем 14-18 градусов тепла.
На юге Украины - без осадков. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла.