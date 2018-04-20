Сегодня в Украине в восточной части, ночью кое-где и в центральных областях и в Приазовье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем ​​14-19°, на Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, днем ​​в восточных областях порывы 15-20 м / с.

В дневные часы температура воздуха составит 12-19 градусов тепла.

В западных областях - без осадков Температура воздуха днем ​​15-19 градусов тепла.

В северных областях дождь возможный на Сумщине. Температура воздуха днем ​​12-17 градусов тепла.

В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​12-17 градусов тепла.

В центральной части - сухая погода. Температура воздуха днем ​​14-18 градусов тепла.

На юге Украины - без осадков. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов тепла.

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