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Сутки на передовой: 35 вражеских обстрелов, двое военных ранены
20.04.2018 09:08
Сутки на передовой: 35 вражеских обстрелов, двое военных ранены

За минувшие сутки российско-оккупационные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе.

Двое украинских военный получили ранения.

Об этом утром 20 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает информационное агентство УНИАН.

Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и пулеметы возле Песок, шахты «Бутовка», Водяного, Авдеевки, Лебединского, Каменки, Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Станицы Луганской, Травневого и Артема, говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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