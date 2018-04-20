Сутки на передовой: 35 вражеских обстрелов, двое военных ранены



За минувшие сутки российско-оккупационные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военный получили ранения. Об этом утром 20 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает информационное агентство УНИАН. Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и пулеметы возле Песок, шахты «Бутовка», Водяного, Авдеевки, Лебединского, Каменки, Марьинки, Пищевика и Гнутово. На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Станицы Луганской, Травневого и Артема, говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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