Япония и США в настоящее время изучают идею создания при Совете Безопасности ООН комитета, который смог бы контролировать процесс денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает со ссылкой на газету Asahi.

По мнению правительств двух стран, эти меры необходимы, чтобы уничтожение ядерного оружия было осуществлено в полном объеме, поскольку предыдущие попытки международного сообщества не увенчались успехом, несмотря на различные договоренности по этому поводу.

Asahi отмечает, что в текущих условиях, когда на фоне Сирии произошло обострение отношений США, Великобритании и Франции с Россией, будет сложно обеспечить эффективное функционирование комитета по денуклеаризации при СБ ООН, если его возглавит американская сторона. Газета также отмечает, что аналогичные по своим задачам комитеты действовали в девяностых года в связи с проблемой Ирака.

Напомним, согласно сообщению агентства Kyodo, Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризации КНДР до 2020 года. Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами. Однако китайские эксперты в интервью Global Times выразили сомнение, что ядерное разоружение Корейского полуострова до 2020 года по предложенному Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками графику будет возможным.

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