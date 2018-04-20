Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, который недавно застрял в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, снова искрометно оконфузился.

Так, после «дегустации» помидоров в теплицах Зугрэса, во время интервью он снова напрочь забыл русский язык не смог выговорить слово «экспериментальные», информирует svodka.net.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Не менее феерично выглядит рассказ директор теплиц Ризвана Якубова, который отчитывается «о высадке зимней капусты сорта «Агрессор».

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«Мы посадили около 100 гектаров зимней капусты сорта «Агрессор» — это 7-8 тысяч тонн урожая, 75 гектаров лука — 5 тысяч тонн, 25 гектаров моркови — в пределах 1,5 тысячи тонны», — говорит он.

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