|Опять искрометно оконфузился: Захарченко съел помидор и забыл русский язык (ВИДЕО)
|20.04.2018 09:11
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Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, который недавно застрял в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, снова искрометно оконфузился.
Так, после «дегустации» помидоров в теплицах Зугрэса, во время интервью он снова напрочь забыл русский язык не смог выговорить слово «экспериментальные», информирует svodka.net.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Не менее феерично выглядит рассказ директор теплиц Ризвана Якубова, который отчитывается «о высадке зимней капусты сорта «Агрессор».
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«Мы посадили около 100 гектаров зимней капусты сорта «Агрессор» — это 7-8 тысяч тонн урожая, 75 гектаров лука — 5 тысяч тонн, 25 гектаров моркови — в пределах 1,5 тысячи тонны», — говорит он.