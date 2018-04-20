Один из самых популярных социальных продуктов - хлеб - оказался одним из самых опасных для здоровья человека. Медики бьют тревогу и просят отказаться от его употребления, или хотя бы минимизировать его количество в рационе, пишет со ссылкой на .

Сотрудники Украинского исследовательского центра считают, что главный вред от хлеба — из-за размножения дрожжевых грибков, которые, попадая в кровь, увеличивают свою популяцию, потребляют витамины, микроэлементы, белки.

Одновременно в нашу кровь попадают продукты жизнедеятельности грибков, которые они выделяют, — токсины, то есть дрожжи паразитируют в нашем организме. При этом отмечается, что капсулы с клейковиной, в которых содержатся дрожжи для выпечки, в кишечнике разрушаются и повреждают слизистую, нарушают нормальную микрофлору.

Более того, они паразитируют не только в кишечнике, но и живут в плазме крови, свободно размножаются, в основном почкованием. Это может привести к различным типам интоксикации, грибковым заболеваниям, нарушениям иммунитета.

Следующая опасность — это хронические болезни и опухоли. Если прекратить есть нынешний дрожжевой хлеб, то только через 5 лет мы не обнаружим дрожжевых клеток в плазме крови. Существует около 500 видов дрожжевых грибов, но наиболее опасными для человека считаются около 30. При этом стоит отметить, что в последние годы грибковыми заболеваниями поголовно болеют почти все, причем аптечными лекарствами они не лечатся.

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