Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает

"20 апреля в 2:21 спасателям ГСЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о том, что в городе Хмельницком пожар на полигоне твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных площадь пожара достигла 600 кв.м.

Спасатели локализовали возгорание в 3:05, а в 4:38 - ликвидировали и не допустили распространение огня на большую площадь.

"Общая площадь полигона твердых бытовых отходов достигает 7 га. Травмированные на пожаре не было. Причина возникновения пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Напомним, во Львове произошел пожар в доме, в результате которого спасатели эвакуировали пятнадцать человек.

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