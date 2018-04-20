|54 человека пострадали в результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга
|20.04.2018 09:19
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В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека.Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten, информирует svodka.net.
Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшего из Цюриха в Вену.
Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.
Один из вагонов в результате инцидента сильно изогнут.
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Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалась большим. В первых сообщениях речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.
У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице.
На место прибыли сотрудники Красного Креста, значительную часть пострадавших госпитализировали.
На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.