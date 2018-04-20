В результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали 54 человека.Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten, информирует svodka.net.

Авария произошла во время присоединения вагонов прямого сообщения к ночному поезду, следовавшего из Цюриха в Вену.

Маневренный локомотив с вагонами при невыясненных пока обстоятельствах наехал на поезд.

Один из вагонов в результате инцидента сильно изогнут.

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Поскольку поезд был полностью заполнен, количество пострадавших оказалась большим. В первых сообщениях речь шла о 20 пострадавших, однако позже их количество возросло до 54.

У большинства людей незначительные травмы. Некоторые пассажиры имеют повреждения на лице.

На место прибыли сотрудники Красного Креста, значительную часть пострадавших госпитализировали.

На расписание поездов авария на вокзале не повлияла.

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