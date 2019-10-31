Депутат Ярослав Дубневич ("За будущее"), с которого сегодня сняли неприкосновенность и вручили подозрение, несколько раз показал дулю во время своего выступления с трибуны парламента, передает "Цензор" .

"Я вам всем расскажу, почему я показал "во" (при этом нардеп скрутил дулю, - Ред.) Шульмейстеру (бывшему замминистра инфраструктуры Владимиру Шульмейстеру, - Ред.). Шульмейстер сначала пролоббировал, чтобы и.о. начальника Львовского аэропорта был представитель одесситов Кауфмана и Грановского, а потом хотел прекратить открытый конкурс и правдами-неправдами снова утвердить. И мы вместе с депутатами от Львовщины сказали: "Во тебе!" (и снова показал дулю, - Ред.) и именно следовательно состоялся открытый конкурс и Татьяна Романовская руководит аэропортом "Львов" и он показывает одни из лучших результатов", - сказал Дубневич.

После этого он начал описывать еще одну ситуацию, когда показал "во" Пивоварскому (экс-министр инфраструктуры, - Ред.) и Шульмейстеру, при этом нардеп снова скрутил комбинацию из трех пальцев.

Отметим, что 31 октября утром Рада дала согласие на снятите депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича . За снятие парламентского иммунитета проголосовали 332 депутата, за его задержание выступил 241 нардеп. А за арест Дубневича проголосовало 229 народных депутатов.

Во время заседания парламента народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича.

А до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало довольно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Депутаты Верховной Рады собирают подписи под коллективной инициативой о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом в Telegam-канале сообщил нардеп Александр Дубинский.

"Закрыто дело против детектива НАБУ, "слившего" уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде", - написал Дубинский.

По словам Дубинского, учитывая эти факты, а также "покрывательство убийц лично генпрокурором", он подписал проект постановления про недоверие Рябошапке.

Судя по фотографии документа, обнародованной нардепом, помимо него, проект документа подписали депутаты Максим Бужанский и Антон Поляков (фракция "Слуга народа").

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