Олешко: еще пять лет с Порошенко для России – это гибель. Для нас –
победа Украины По теме:
Вероятность прихода к власти одиозного Виктора
Медведчука через своего кандидата в президенты в 2019 году –
реальная и здесь можно быть полностью согласным с журналистом
Виталием Портников, который спрогнозировал, что у Медведчука уже
есть договоренности с кандидатами в президенты Украины от
популистских сил о том, чтобы сдать ему власть в 2021
году.
Как передает
со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский
блогер Мирослав Олешко.
По его словам, украинцы могут потерять величавый шанс на
независимость, сделав тотальную ошибку и остаться колонией России
еще как минимум на 50-70 лет. Для России наступает решающий момент
вернуть Украину в орбиту своего влияния, иначе под санкциями при
президенте Порошенко еще 5 лет Путину не продержаться.
Мирослав Олешко пишет, следовательно неудивительно, что Медведчук
прилагает максимальные усилия для атак на Порошенко, который
договорился за санкции против властей России, добился Безвиз,
поставок оружия и заявил, что сделает все возможное для того, чтобы
Украина вступила в , а затем и в ЕС. Еще пять лет с Порошенко для
России – это гибель. Для нас – победа Украины. «Украинцам нельзя
упустить шанс, который дается раз в сто лет. Не упустим шанс, как
наши предки век назад», – резюмировал Олешко.
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