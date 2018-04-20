Вероятность прихода к власти одиозного Виктора Медведчука через своего кандидата в президенты в 2019 году – реальная и здесь можно быть полностью согласным с журналистом Виталием Портников, который спрогнозировал, что у Медведчука уже есть договоренности с кандидатами в президенты Украины от популистских сил о том, чтобы сдать ему власть в 2021 году.

Как передает со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

По его словам, украинцы могут потерять величавый шанс на независимость, сделав тотальную ошибку и остаться колонией России еще как минимум на 50-70 лет. Для России наступает решающий момент вернуть Украину в орбиту своего влияния, иначе под санкциями при президенте Порошенко еще 5 лет Путину не продержаться.

Мирослав Олешко пишет, следовательно неудивительно, что Медведчук прилагает максимальные усилия для атак на Порошенко, который договорился за санкции против властей России, добился Безвиз, поставок оружия и заявил, что сделает все возможное для того, чтобы Украина вступила в , а затем и в ЕС. Еще пять лет с Порошенко для России – это гибель. Для нас – победа Украины. «Украинцам нельзя упустить шанс, который дается раз в сто лет. Не упустим шанс, как наши предки век назад», – резюмировал Олешко.

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