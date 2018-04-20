По информации источника интернет-издания INSIDER, у правоохранителей есть информация, что нардеп от Оппозиционного блока Сергей Дунаев мог указать недостоверные данные в декларации. Сегодня 10.09 | комментариев: По его словам, у правоохранителей есть информация, что парламентарий мог нарушить ст. 366-1 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса Украины.Интернет-издание пишет, что в Генпрокуратуре собраны материалы на 10 представлений в Верховную Раду.О подготовке представления на снятие депутатской неприкосновенности с Дунаева писало в январе 2018 года издание "Слово і діло" со ссылкой на проинформированный источник. Отмечалось, что он является основателем ряда предприятий, которые указываются учредителями других фирм, не задекларированных нардепом. По информации следствия, стоимость незадекларированных долей в предприятиях превышает 150 млн грн, сообщало издание.В декларации Дунаева за 2017 год указано, что он является конечным бенефициарным владельцем компаний "Олви", "Лизинг Инвест", "Энергетическая инвестиционная компания", "СД "Биком", "А.С.Д. Энерго", "Д.А.С. Энерго", "ТРК "Акцент", "Энергопромтекс", "Мед-клуб", "Торговый дом "Пролетарий", "Спектрстрой", "Лисичанский стекольный завод".В декларации парламентария за 2016 год сообщалось, что он является конечным бенефициарным владельцем только компании "Олви".19 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Днепре заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов.По данным "РБК-Украина", соответствующие представления могут внести на народных депутатов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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