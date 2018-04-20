Изменения в Конституцию являются наиболее оптимальным вариантом для Украины для сбалансирования взаимоотношений между ветвями власти, а именно - решения вопроса исполнительной власти. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире ток-шоу "Право на власть", передает

"Я считаю наиболее оптимальным для Украины изменения в Конституцию, которые смогут сбалансировать взаимоотношения между ветвями власти. Ведь на самом деле должна быть одна ветвь исполнительной власти", - сказал Парубий.

На уточнение ведущего "или президент, или премьер", Парубий ответил: "Да".

"Как и Верховная Рада - законодательная власть", - добавил спикер парламента.

"Иначе, какими бы не были фамилии, какими бы не были имена, всегда будет спрятан конфликт", - отметил он.

В качестве примера моделей исполнительной власти он привел западные страны.

"Там, где есть правитель, там нет президента. Потому что очень часто президент выполняет ту функцию, которую, условно, в северных странах выполняет монарх: как символ государства, как гарант безопасности, гарант конституции. Но исполнительная власть осуществляется через премьер-министра, который избирается в парламенте. У нас есть вариант, как в США, когда президент и возглавляет исполнительную власть", - рассказал Парубий.

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