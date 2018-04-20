Речь идет о приобретении банком вычислительных машин, частей, приборов к ним, и программного обеспечения по завышенным ценам, сказано в постановлении Печерского райсуда Киева от 5 апреля.

«Ощадбанк» в период с 2014 по 2017 годы провел конкурсные торги, победителями которых стали ООО «Навигатор», ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЭС ЭНД ТИ Украина» ООО «БМС Консалтинг» и ООО «Мир ИТ».

«Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных на общую сумму более 550 млн грн. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами «Ощадбанка», — говорится в постановлении суда.

Кроме того, в документе упоминается, что в период с 2014 по 2017 год между «Ощадбанком» и несколькими аудиторскими компаниями подписаны договоры о предоставлении консультационных и юридических услуг по сопровождению конкурсных торгов.

Отмечается, что указанные договоры подписаны несмотря на то, что в структуре «Ощадбанка» есть Управление сопровождения осуществления закупок, которое занимается конкурсными торгами.

«Кроме того, в государственном банке есть юридический департамент, который обеспечивает юридическое сопровождение конкурсных торгов. Вышеупомянутое указывает на возможную растрату денежных средств со стороны должностных лиц «Ощадбанка» в отдельно крупном размере на сумму более 15 млн грн», — говорится в постановлении Печерского райсуда.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира