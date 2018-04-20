Соединенные Штаты обладают достоверной информацией о том, что Россия и Сирия пытаются «провести санитарную обработку» мест предполагаемого применения химического оружия в Думе, одновременно стараясь поймать доступ инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту преступления. Об этом сообщила в четверг на брифинге и.о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Ноейрт.

«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что представители российских властей сотрудничают с сирийским режимом, чтобы не допускать и удерживать доступ этих инспекторов в Думу (пригород Дамаска)… Российские представители сотрудничали с сирийским режимом для дезинфекции места предположительных атак и устранения доказательств использования химического оружия», – заявила Нойерт.

Она отметила, что и сегодня, спустя 12 дней после предполагаемой химической атаки, специалисты ОЗХО так и не смогли попасть в Думу.