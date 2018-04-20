Народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что Украина «находится в оккупации».

Он уверен, что в стране не было никакой революции, а произошел «госпереворот». Об этом народный избранник заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Эту свору надо убирать от власти… Наша страна сегодня находится в оккупации… Полстраны, часть страны, оккупировали русские, часть оккупировал Запад… Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, – что делают эти, – ломали памятники, – что делают эти, – стирали нашу память, – что делают эти. Они запрещали наш язык, – что делают эти, – родной язык. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают, они другими методами это делают. Поэтому, эта власть – это оккупация», – заявил Балицкий.

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