|Маша Єфросиніна вразила неймовірно схудлим обличчям (ФОТО)
|27.12.2017 14:02
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Так, з таким графіком не дивно, що шанувальники телеведучої помітили - Маша неймовірно схудла та виглядає втомленою.
У Інстаграмі напередодні телеведуча поділилася селфі, на якому позує у сяючій сукні з голубими пайєтками та з вишуканими прикрасами - майже невагомим намистом та великими сережками-капельками.
"Маша, ви дуже схудли...", "Виснажена якась... Треба відпочити!", "Шкіра висить, вам треба поправитись!", - просять зірку фани.
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