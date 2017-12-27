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Маша Єфросиніна вразила неймовірно схудлим обличчям (ФОТО)
27.12.2017 14:02
Передноворічні дні завжди важкі - останні зйомки перед канікулами, останні фотосесії, а якщо ти - ще й зіркова матуся, як Маша Єфросиніна, про спокій можна забути, адже до справ додаються численні дитячі ранки та свята.

Так, з таким графіком не дивно, що шанувальники телеведучої помітили - Маша неймовірно схудла та виглядає втомленою.

У Інстаграмі напередодні телеведуча поділилася селфі, на якому позує у сяючій сукні з голубими пайєтками та з вишуканими прикрасами - майже невагомим намистом та великими сережками-капельками.

"Маша, ви дуже схудли...", "Виснажена якась... Треба відпочити!", "Шкіра висить, вам треба поправитись!", - просять зірку фани.

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