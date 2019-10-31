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В Раде нардепов бесплатно вакцинировали от дифтерии
31.10.2019 18:42
Нардепы в медпункте Рады сделали прививки от дифтерии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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