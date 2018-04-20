|Слава з "НеАнгелів", Нікітюк та інші: найкращі образи з "Балу Квітів" (ФОТО)
|20.04.2018 09:35
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Днями у Києві відбувся "Бал квітів" від Миколи Тищенка, в рамках якого було названо найбільш успішних жінок року.
Підтримати колег і друзів в цей вечір прийшли Алла Тищенко, Вікторія Чекурда, група «Армія», Алла Костромічева, Алекс Захарчук, Гайтана, Слава Камінська, Анна Жижа, Олена Бурба, Юлія Кавтарадзе, Леся Никитюк, Наталія Холоденко, В'ячеслав Соломка, Денис Повалій, група On I Ona, Kishe та інші.
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