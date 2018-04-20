В период с 2007 по 2014 год Украина позаимствовала извне 46 млрд долларов США. Об этом в во время выступления с трибуны парламента заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает

"У нас сегодня только сформированный государственный долг с 2007 по 2014 год - 60 млрд долларов. 46 млрд долларов за тот период, который я только что отметил, были заимствованы извне, но никто - ни Украина, ни украинцы этого не почувствовали", - сообщил В.Гройсман.

Как сообщал общая сумма государственного и гарантированного государством долга за февраль увеличилась на 0,85%, или на 0,65 млрд долларов, - до 76,76 млрд долларов.

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