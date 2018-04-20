В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что часто предлагали народному депутату Украины Александру Онищенко передать для проверки его аудиозаписи разговоров якобы с высшими должностными лицами, однако до сих пор их так и не получили.

Об этом сообщается на странице НАБУ в социальной сети Facebook.

«Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой «газовой схемы» в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ эти записи так и не получило», — прокомментировали в ведомстве обнародованы «записи Онищенко».

В НАБУ заверили, что при условии получения оригиналов записей готовы изучить их в пределах своей компетенции.

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