Президент России Владимир Путин слишком консервативен, чтобы идти на радикальное ужесточение репрессий, считает российский политолог Станислав Белковский. Сегодня 10.20 | комментариев: "Закручивание гаек в России продолжится, но до китайско-корейского варианта не дойдет, остановится на полдороги. Потому что Владимир Путин слишком консервативен, то есть сам тренд задан, но все будет идти медленно и печально", – пояснил он.Политолог добавил, что президент России не будет совершенно менять существующую политику, поскольку имеет консервативный психотип."Любые откаты назад, любая контрреволюция, это тоже революция. Поэтому человек консервативного психотипа не может действовать совершенно ни в одной из сторон. Он все делает очень медленно и так, чтобы это не производило немедленных последствий", – рассказал Белковский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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