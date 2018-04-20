Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о причастности Лондона к гибели российского императора Павла I и политического лидера Конго Патриса Лумумбы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне кризиса в отношениях между Россией и Великобританией из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии назвала официальный Лондон «мировым рекордсменом по геноциду» и возложила на него ответственность за причастность к убийству Григория Распутина в 1916 году.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в качестве примера «геноцидов» Захарова привела уничтожение британцами 95% аборигенов Австралии во время колонизации. Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о причастности Лондона к гибели российского императора Павла I и политического лидера Конго Патриса Лумумбы.

Цитаты высказывания Захаровой с обвинениями в адрес Великобритании также опубликовал телеканал РЕН ТВ. В четверг, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ провела традиционный брифинг с представителями СМИ. При этом сначала в стенограмме, опубликованной на официальном сайте ведомства, не было слов Захаровой о «геноциде Великобритании» и причастности Лондона к убийствам Распутина и Павла I, однако позднее они появились.

ТАСС, в свою очередь, уточняет, что так Захарова прокомментировала утверждения посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу о том, что Россия якобы причастна к ряду убийств по госзаказу.

Официальный представитель МИД также напомнила, как в 1870-е годы «англичане осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954 – 1961 годах – геноцид народа кикуйю в Кении». «В ответ на убийство 32 белых колонистов английские власти уничтожили 300 тыс. представителей народности кикуйю и еще 1,5 млн человек загнали в лагеря», – подчеркнула она.

Всего официальный представитель МИД огласила 17 страниц архивных данных о сомнительных действиях Великобритании на мировой арене за многие годы, отмечает агентство.

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