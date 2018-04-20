В Константинополе действует комиссия, которая изучает вопрос создания украинской церкви и возможность предоставления Томоса. Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает

"Я напомню, что еще в июне прошлого года по моей инициативе украинская Верховная рада уже принимала подобное решение. И именно тогда этим решением мы сдвинули с мертвой точки этот вопрос. Была создана комиссия в Константинополе, которая занялась и поставила цель изучить историю украинской церкви, историю о том, как украинская церковь потеряла свою автокефалию, а это произошло в 1686 году, когда коррупционным путем была забрана у украинцев автокефалия и своя собственная церковь. Комиссия, которая должна изучить возможность предоставление Томоса, и очень важно - которая должна изучить позицию других патриархов, других православных церквей", - заявил Парубий.

Как сообщал 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 268 народных депутатов.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

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