В Соединенных Штатах Америки в семье Джей и Катери Швандт из Мичигана, которая воспитывает 13 сыновей, родился еще один мальчик, сообщает Associated Press.

По данным издания, ребенок родился в среду, 18 апреля. Его рост составил 53 см, а вес - 3,7 кг. Пока что имя малышу не выбрали.

По словам багатодетного отца Джея Шванда, он хотел бы дочку, однако уже не отдельно на это рассчитывал. Однако родители не стали узнавать пол ребенка заранее.

В свою очередь мама Катери Швандт призналась, что привыкла к большим семьям, ведь у нее самой было 13 сестер и братьев.

Стоит отметить, что самому старшему из сыновей четы Швандт уже 20 лет.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, из Макаровского районного центра социальной поддержки детей, расположенного в Киевской области, исчезли две девочки и два мальчика .

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