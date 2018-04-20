Судебное решение о передаче гостинично-ресторанного комплекса
"Феофания" в частную собственность отменили еще в ноябре 2011 года,
рассказали в прокуратуре Киева. Сегодня 10.33 | комментариев: Речь
идет об отеле "Феофания" и ресторане с одноименным названием
общей площадью 6,6207 м², расположенных по улице Метрологической,
14б в Киеве."В 2013 году частное предприятие зарегистрировало
указанное имущество за собой на правах собственности на основании
судебного решения от 3 марта 2004 года. Однако выяснилось, что это
решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным
судом Киева. Хозяйственный суд Киева согласился с доводами
прокурора, что частное предприятие завладело государственным
имуществом без соответствующего правового основания, и своим
решением обязал истребовать спорное имущество в государственную
собственность в лице Национальной академии наук Украины", –
рассказали в прокуратуре.
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1984988068179212
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